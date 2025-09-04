IPSA y pequeños ganaderos de Nueva Guinea fortalecen acciones sanitarias contra el gusano barrenador

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), sostuvo un encuentro con pequeños y medianos ganaderos del municipio de Nueva Guinea, en el Caribe Sur, con el objetivo de fortalecer las acciones sanitarias en el sector pecuario.

Fortaleciendo la sanidad ganadera en Nueva Guinea

Durante la reunión, las autoridades reiteraron la importancia de implementar de manera efectiva las medidas de prevención, control y erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), así como otras enfermedades que ponen en riesgo la producción ganadera de la región.

La actividad contó con la participación de autoridades municipales y del director ejecutivo del IPSA, Ricardo Somarriba, quien reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar trabajando en conjunto con los productores para proteger el patrimonio ganadero y garantizar la sanidad animal a nivel nacional.

