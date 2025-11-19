IPSA fortalece sanidad bovina con productores de Nueva Guinea y El Almendro

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) continúa realizando encuentros de presencia directa con pequeños y medianos productores ganaderos de Nueva Guinea y El Almendro, con el objetivo de reforzar las acciones sanitarias y la prevención de enfermedades en la ganadería bovina.

IPSA refuerza la sanidad ganadera en Nueva Guinea

Durante las reuniones, el IPSA compartió conocimientos para fortalecer las prácticas sanitarias, abordando temas clave para la salud animal y la productividad.

En los encuentros se compartieron los avances del Programa Nacional de Trazabilidad Bovina a nivel nacional, y se reiteró la importancia de las acciones sanitarias para prevenir, controlar y erradicar el Gusano Barrenador del Ganado.

Además, se brindó capacitación sobre el manejo integrado para el control de la garrapata y otras enfermedades que afectan a los animales.

Estos encuentros reafirman el compromiso del IPSA con el sector ganadero para asegurar una producción saludable y sostenible.

