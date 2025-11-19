IPSA fortalece sanidad bovina con productores de Nueva Guinea y El Almendro
El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) continúa realizando encuentros de presencia directa con pequeños y medianos productores ganaderos de Nueva Guinea y El Almendro, con el objetivo de reforzar las acciones sanitarias y la prevención de enfermedades en la ganadería bovina.
Durante las reuniones, el IPSA compartió conocimientos para fortalecer las prácticas sanitarias, abordando temas clave para la salud animal y la productividad.
En los encuentros se compartieron los avances del Programa Nacional de Trazabilidad Bovina a nivel nacional, y se reiteró la importancia de las acciones sanitarias para prevenir, controlar y erradicar el Gusano Barrenador del Ganado.
Además, se brindó capacitación sobre el manejo integrado para el control de la garrapata y otras enfermedades que afectan a los animales.
Estos encuentros reafirman el compromiso del IPSA con el sector ganadero para asegurar una producción saludable y sostenible.