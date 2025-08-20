type here...
IPSA capacita a productores de Camoapa para combatir garrapatas y el gusano barrenador

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) se reunió con más de 100 productores pecuarios en la comunidad Las Caleras de Camoapa, como parte de la estrategia nacional para prevenir, controlar y erradicar el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Durante el encuentro, se brindó capacitación a los productores sobre el manejo integrado para el control de garrapatas.

El Director Ejecutivo del IPSA, Ricardo Somarriba, enfatizó que la revisión física y la curación diaria del ganado es la medida más efectiva para combatir estas plagas.

La institución también compartió los avances del Programa Nacional de Trazabilidad Bovina, un sistema que permite el rastreo individual del ganado para garantizar su comercialización confiable a nivel nacional e internacional.

