Tu Nueva Radio Ya te lleva a bailar con Elvis Crespo este viernes en el polideportivo Alexis Argüello

La emoción y el ritmo del merengue se apoderan de Managua con la llegada del reconocido cantante Elvis Crespo, quien se presentará este viernes 17 de octubre en el Polideportivo Alexis Argüello.

Y para que nadie se quede sin disfrutar de esta gran fiesta, Tu Nueva Radio Ya te invita a participar y ganar entradas con una divertida dinámica en su cuenta de Tiktok Nuevaya.

Para concursar, solo debes comentar cuáles son tus dos canciones favoritas de Elvis Crespo, etiquetar a tu acommpañante e invitar a tyus amigos que le den me gusta a tu comentario.

Los dos participantes con más reacciones serán los afortunados ganadores de entradas en la localidad Platinum para disfrutar de este espectacular concierto.

Los nombres de los ganadores se anunciarán el miércoles 15 de octubre a las 11 de la mañana, durante un enlace en vivo con Canal 6, así que los oyentes deben estar atentos a las redes sociales y a la programación de Tu Nueva Radio Ya.

Nacido en Puerto Rico, Elvis Crespo es uno de los artistas más influyentes del merengue moderno.

Alcanzó fama internacional con su éxito “Suavemente”, tema que lo catapultó a la cima de las listas musicales en América Latina y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, ha interpretado otros grandes hits como “Píntame”, “Tu sonrisa”, “Luna llena” y “Bailar”, consolidándose como una figura icónica del género tropical.