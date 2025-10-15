Tu Nueva Radio YA sortea dos entradas dobles platinum para bailar «suavemente» en el concierto de Elvis Crespo

Gracias a la dinámica en redes sociales de La Súper Líder del Dial, dos afortunadas ganadoras vivirán el espectáculo más esperado del año con el sabor del cantante Elvis Crespo en la localidad Platinum, este viernes 17 de octubre, en el Polideportivo Alexis Arguello.

Para participar en el sorteo solo había que comentar tus dos canciones favoritas de Elvis Crespo en el vídeo anclado de nuestra plataforma de TikTok @nuevaya, etiquetar a tu acompañante ideal y pedir a tus amigos que te regalaran muchos “Me Gusta”.

Las dos personas con más like se convertirían en los afortunados ganadores para no perderse este gran concierto y fueron: Massiel Zelaya y Gaby Espinoza.

Massiel Zelaya comentó…“Deseo ir a ese súper conciertazo para corear, bailar y gozar de las súper canciones de Elvis Crespo gracias a @La Nueva Radio YA… Mis 2 canciones favoritas son: Tu sonrisa y Suavemente”

Con 605 Me Gusta, Massiel manifestó su deseo con toda la energía positiva y lo logró pues irá acompañada por @Johanna Zelaya a quien etiquetó en su comentario y las dos podrán disfrutar de una noche inolvidable.

En tanto Gaby Espinoza escribió…“Las canciones que más me gustan de Elvis Crespo son Suavemente y Luna llena, me encantaría ir con mi prima @mami (Arlen Arana), a bailar hasta que el cuerpo aguante”.

Gaby obtuvo 550 Me Gusta y ganó su lugar en la pista de baile para gozar con su prima.

La dinámica fue un éxito rotundo y el video promocional de la rifa de los 4 boletos alcanzó 150 mil reproducciones y 2,600 compartidos.

Además, nuestros seguidores nos regalaron 7,400 Me Gusta, nos dejaron 1,292 comentarios y el promocional fue guardado 387 veces.

Este viernes, Elvis Crespo pondrá a vibrar Managua con sus éxitos más icónicos como Suavemente, Tu sonrisa, Luna llena, entre otros y gracias a Tu Nueva Radio YA, la fiesta será aún más especial para las felices ganadoras.