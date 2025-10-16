Ama de Casa e Ingeniera Informática listas para bailar junto a Tu Nueva Radio YA en el concierto de Elvis Crespo

La Súper Lider del Dial recibimos este jueves a las felices ganadoras Massiel Zelaya, de 27 años y Mercedes Gabriela Espinoza, de 40 años, que irán a cantar y bailar con Elvis Crespo, en el Polideportivo Alexis Arguello mañana viernes, gracia a nuestra dinámica en nuestra cuenta de tiktok @nuevaya.

Las afortunadas ganadoras llegaron contentas demostrando que son grandes fans de la música de Elvis Crespo, artista que a través de sus redes sociales prometió al público nicaragüense una noche inolvidable recorriendo grandes éxitos de su carrera.

La dinámica era sencilla solo tenían que comentar el vídeo anclado de nuestro plataforma de TikTok @nuevaya , etiquetar a tu acompañante ideal y pedirle a tus amigos que te regalaran muchos “Me Gusta”.

Massiel Zelaya, quien es una joven madre de 27 años, ama casa y habitante del barrio Reparto Shick, irá acompañada con su hermana Jhoana Zelaya, en su comentario y etiqueta obtuvo 695 ME GUSTA.

Massiel Zelaya

Contó que enviaba a todos sus amigos y familiares el link de su comentario para poder lograr los LIKE y poder cumplir su sueño de ir al concierto de Elvis.

Expresó que desde chiquita escucha Tu Nueva Radio principalmente “Noticiero Ya” a las 5:30 de la mañana para estar bien informada y el programa “Salud Mental”, que se transmite todos los miércoles a las 3 de la tarde , porque se abordan temas de familia, pareja y crianza.

En tanto Mercedes Gabriel Espinoza García, de 40 años, quien obtuvo 550 ME GUSTA, dijo entre risas que incluso un primo que vive en México y tiene muchos amigos en redes sociales le ayudaran a cumplir el reto de muchos LIKE compartiendo su comentario.

Mercedes Gabriel

“Pensé que no lo lograría, pero todos mis conocidos y seres queridos no me dejaron morir… Y pues mi primo ni que decir, fue de gran apoyo”, dijo Espinoza García, entre risas, quien es Ingeniera en Informática, habitante del barrio La Esperanza y mamá de una niña de 12 años.

Agradecemos a todos nuestros cibernautas y los invitamos a estar pendientes en todas nuestras plataformas para que puedan ganar en nuestras dinámicas.

En esta ocasión el video de la convocatoria para ganarse los pases doble tuvo un éxito rotundo alcanzó 150 mil reproducciones, dos mil 600 compartidos, siete mil 400 Me Gusta, mil 292 comentarios y el promocional fue guardado 387 veces.

Mañana (Viernes 17 de octubre) El cantante Elvis Crespo ofrecerá una gran fiesta del merengue en nuestro país interpretando sus grandes éxitos tales como Suavemente, Tu sonrisa, Luna llena entre otros.

Crespo comenzó con su carrera musical cuando tenía 17 años, esto cuando formó parte importante de la orquesta de Willie Barrios. También estuvo en el grupo de Toño Rosario y fue vocalista principal de Grupo Manía.

Aunque es nacido en Estados Unidos se nacionalizó en Puerto Rico y antes de ser un reconocido artista musical estudió Administración de Empresas, en la Universidad Metropolitana de Puerto Rico.

