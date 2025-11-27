Productor musical Chepe Ramírez, estrena tema «El Gozo que Tengo» de su álbum cristiano «Gloria a Dios»

El artista nicaragüense “Chepe” Ramírez, de la productora Rey de Reyes Record, estrenó en Tu Nueva Radio YA, su más reciente tema musical titulado: “El Gozo que tengo”.

Es una alabanza cristiana con ritmo urbano y electrónico que forma parte del disco musical “Gloria a Dios”.

Durante su visita a nuestra revista Contacto YA con el 6, a las 11 de la mañana, Chepe Ramírez contó que el disco está compuesto por 10 temas cristianos, entre ellos “La Sangre de Cristo”, que estrenará en los próximos días.

Ramírez recordó sus tiempos como ex percusionista del grupo musical La Nueva Compañía, con quienes compuso jingles para Tu Nueva Radio YA.

“Para mí, Tu Nueva Radio YA es una gran escuela” dijo Chepe Ramírez, agradeciendo todas las oraciones de sus amistades que lo acompañaron durante el grave accidente que sufrió en Estados Unidos, en 2017, cuando fue atropellado por un vehículo.

“Estoy vivo de milagro y por eso vivo para cantarle a Dios” dijo Chepe Ramírez, quien a pesar que estuvo al borde de la muerte, hoy es un testimonio vivo del poder de Dios.