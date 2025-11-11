Doctor Gonzalo Tórres estrena su tema “El guerrero no se rinde” en Tu Nueva Radio Ya
Con más de 50 composiciones en su trayectoria artística, el doctor Gonzalo Tórres, reconocido optometrista, cantante y compositor nicaragüense, presentó oficialmente su nuevo tema titulado “El guerrero no se rinde”, una canción inspiradora que refleja fortaleza, esperanza y amor por la vida.
El tema fue estrenado en los estudios de Tu Nueva Radio Ya, donde el público pudo disfrutar del talento y la pasión de este artista que combina su vocación profesional con su amor por la música.
Durante su presentación, Gonzalo también aprovechó para mencionar que escribió otro tema musical titulado “No espere eso de ti”.
Además de su carrera musical, el doctor Gonzalo Torres es propietario de Óptica Cristal, desde donde brinda atención especializada a la salud visual de las familias nicaragüenses.
Con su nuevo lanzamiento, el doctor Torres reafirma su compromiso con la música nacional y deja un mensaje de motivación: “El guerrero no se rinde, porque cada día es una nueva oportunidad para luchar y avanzar.”