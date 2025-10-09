Niñez del Colegio Rosa Grande de Siuna brillan con su canción con respeto y sin retroceder

Con alegría, orgullo y mucho talento, los estudiantes del Centro Escolar Rosa Grande, viajaron 345 kilómetros desde Siuna, Caribe Norte, hasta Managua, junto a su director, Richard Uriel Ordóñez López, de 35 años, para compartir una historia inspiradora que nace en el corazón del sector minero y hoy resuena a nivel nacional.

Estudiantes del Rosa Grande ganan concurso nacional MINED

Bajo la dirección del maestro Ordóñez, los infantes participaron en el Concurso Nacional de Canciones Inéditas de Coros Estudiantiles, una iniciativa del Ministerio de Educación (MINED) que busca fomentar la creatividad artística, la reflexión y los valores a través de la música.

El proyecto se desarrolló a nivel municipal en junio, continuó a nivel departamental en julio, y culminó con la etapa nacional, donde el Centro Escolar Rosa Grande obtuvo el primer lugar gracias a su canción titulada “Con respeto y sin retroceder”.

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El tema, compuesto e interpretado por 4 varones y 9 niñas estudiantes, transmite un mensaje profundo sobre la prevención del embarazo en la adolescencia, la importancia del respeto y la promoción de valores familiares y sociales.

Cada verso fue creado por los propios niños, quienes expresaron sus ideas y experiencias a través de melodías llenas de sentimiento y esperanza.

El premio incluye la producción del video oficial de la canción en los estudios de Radio Sandino, donde hoy iniciaron la grabación que permitirá que todo el país conozca el talento de estos jóvenes artistas del Caribe Norte.

Además, los integrantes del coro estudiantil recibirán instrumentos musicales para fortalecer las actividades artísticas y culturales dentro del colegio.

Durante su visita a Tu Nueva Radio Ya, el director del colegio Richard Uriel Ordóñez López, expresó su emoción por este logro que según dijo, es fruto del esfuerzo colectivo, del amor por la educación y del compromiso por formar ciudadanos con valores.

Se prevé que el video y la presentación oficial de “Con respeto y sin retroceder” estén listos antes del 30 de octubre, fecha en que se realizará un acto especial en la Casa de los Pueblos, en Managua, donde los niños tendrán la oportunidad de mostrar su talento ante el público nacional.

