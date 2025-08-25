La Modelo de Talla Grande Scarleth Altamirano debuta en Tu Nueva Radio YA con poderoso mensaje de amor propio

La modelo de Talla Plus, Sacarleth Altamirano visitó los estudios de Tu Nueva Radio Ya luego de viralizarse por su pasarela en el Casting de Nicaragua Diseña, celebrado el pasado fin de semana en el Centro de Convenciones Olof Palme.

Scarleth Altamirano: Belleza y autoestima en tallas grandes

Altamirano, de 21 años, originaria de Managua, casada y con un hijo, compartió con nuestros radioescucha y televidentes de Canal 6 nicaragüense por Gracia de Dios, un mensaje conmovedor sobre la belleza de talla grande y la autoestima en un mundo lleno de estereotipos.

Compartió que durante mucho tiempo luchó con problemas de alimentación y la presión de encajar en un ideal de delgadez.

Expresó que llegó a experimentar extremos en su peso y frustración por no cumplir con lo que la sociedad dictaba como “aceptable”. Sin embargo, hoy celebra su contextura natural, heredada de su familia, y reconoce que su verdadero valor no está en los números de la balanza, sino en la fortaleza que construyó para amarse tal como es.

“No quiero ser la imagen de la obesidad, pero sí quiero ser la voz de quienes merecen aceptación, ser talla grande no es un pecado, es simplemente otra forma de ser”, dijo con firmeza, agradeciendo además a sus padres por ayudarla a forjar una autoestima sólida frente a los prejuicios.

Actualmente Scarleth Altamirano estudia segundo año de la carrera de Innovación y Emprendimiento en la Unan, Managua y espera ser parte de las más de 100 modelos que serán seleccionados para la 14ava edición de Nicaragua Diseña que se realizará del 24 al 26 de octubre.