Estudiantes del colegio Doris María Morales invitan a su gran kermesse familiar este Domingo

Alumnos del Colegio Doris María Morales visitaron las instalaciones de Tu Nueva Radio Ya, para invitar a la población a participar en la gran kermesse que realizarán este domingo 12 de octubre a partir de las 9 de la mañana.

El evento tendrá lugar en el propio centro educativo, ubicado frente a la embajada de la Federación de Rusia en Las Colinas.

La kermesse promete una jornada llena de diversión, cultura y convivencia familiar, con un costo simbólico de entrada de 50 córdobas para los adultos y 20 córdobas para los niños.

Durante la actividad se desarrollará un festival cultural, además de la coronación del rey y la reina virtual, así como la coronación del rey y la reina del maíz, en el marco de la celebración por los 40 años de fundación del colegio.

El Colegio Doris María Morales se caracteriza por ofrecer una formación integral a sus estudiantes, complementando la enseñanza académica con cursos de inglés, computación, natación, francés, cocina y pintura, fomentando así el talento y las habilidades de cada alumno.