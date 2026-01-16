Los Rabanes visitan Tu Nueva Radio Ya y anuncian nuevo material y posible regreso a Nicaragua

La emblemática banda panameña Los Rabanes visitó los estudios de Tu Nueva Radio Ya, donde sostuvo un dinámico encuentro con nuestros presentadores del Contacto Ya con Canal 6, recordando su estrecha relación con el país, a la vez que adelantó importantes noticias sobre su futuro musical.

Durante la entrevista, los integrantes expresaron su alegría por regresar a Nicaragua, una tierra que consideran especial por los memorables conciertos ofrecidos en San Juan del Sur, donde miles de personas se reunieron para disfrutar de su música.

La agrupación reveló que su visita forma parte de una agenda promocional en la que presentan nuevos sencillos, fortalecen alianzas estratégicas y preparan el terreno para conciertos oficiales en Nicaragua en 2026, con posibilidades de realizarse durante la temporada de verano.

Los Rabanes aprovecharon el espacio para presentar su más reciente sencillo “La Máscara”, una colaboración con Lennox, integrante del dúo Zion & Lennox.

El tema combina rock, urbano, hip hop y elementos latinos, manteniendo la esencia irreverente y festiva que ha caracterizado a la banda desde sus inicios.

Esta canción forma parte de un álbum que incluirá siete temas y diversas colaboraciones, previsto para lanzarse en 2026.

La banda también confirmó su participación en importantes escenarios internacionales como el Vive Latino, en Ciudad de México, presentaciones en Puerto Rico, Honduras y otros países de la región, reafirmando su vigencia dentro de la escena musical latinoamericana.

Los Rabanes se formaron en Chitré, provincia de Herrera, Panamá, a inicios de la década de los 90.

Desde entonces, se han destacado por su explosiva fusión de rock, ska, reggae, punk y ritmos latinos, convirtiéndose en pioneros del rock alternativo en Centroamérica.

Con más de 33 años de trayectoria, la agrupación ha logrado mantenerse vigente gracias a su constante evolución y cercanía con el público.

En 2008, Los Rabanes hicieron historia al convertirse en la primera banda centroamericana en ganar un Grammy, al obtener el premio a Mejor Álbum de Rock Alternativo por su producción “Kamikaze”, un reconocimiento que consolidó su proyección internacional.