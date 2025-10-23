Ganadores de Rally Latinoamericano visitan la Súper Líder del Dial

Los estudiantes universitarios Fernando Tijerino e Ivania Pineda, de 19 y 20 años respectivamente, visitaron los estudios de Tu Nueva Radio Ya para compartir su felicidad luego de que su equipo se convirtiera en los ganadores del primer lugar del Rally Latinoamericano de Innovación.

Fernando e Ivania

Los jóvenes cursan el tercer año de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Americana (UAM).

Su equipo conformado por un total de siete jóvenes presentó el proyecto “PlantBee”, en la categoría Innovación, en respuesta al desafío “Huertos Verticales”, propuesta que planteo un sistema de cultivo modular y sostenible que optimiza el uso de agua y espacios en entornos urbanos.

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Chicos de la UAM

En tanto los estudiantes del cuarto año de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Dunia Torres y Danilo Cuadra, fueron los ganadores en la categoría de Impacto Social, su proyecto se centró en el desafío de aprovechamiento de Tetra Pak.

Chicos de la UNI

Los jóvenes nicaragüense se enfrentaron a grandes proyectos de 9 países más que participaron el 10 y 11 sin dormir, sin descanso y full trabajo alcanzando los máximos galardones regionales y poniendo en alto el talento, creatividad e intelecto de los jóvenes pinoleros.

Tu Nueva Radio Ya felicita a estos ganadores de estas dos categorías que inspiran a otros para seguir soñando e impulsando proyectos que brinden bienestar a la sociedad a largo plazo.

