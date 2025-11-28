Anuncian navidad mágica para perritos, gatitos y chocoyos y hasta animales exóticos

La Navidad se adelantó en el Consultorio Veterinario Doctor Mendoza, donde este domingo 30 de noviembre se realizará una gran jornada dedicada al bienestar de todas las mascotitas.

Perritos, gatitos, chocoyos y hasta animales exóticos como culebras, ranas, caballos y arañas podrán recibir desparasitantes, vitaminas, vacunas contra la rabia y tratamiento antipulgas, todo pensado para cuidar su salud de los animalitos en esta época festiva.

“Estamos muy contentos, esta será la quinta edición de nuestra Jornada Veterinaria Navideña, y tendremos consultas desde 100 córdobas porque queremos consentir a nuestras mascotas”, expresó el doctor Douglas Mendoza.

El Consultorio Veterinario Doctor Mendoza también ofrece exámenes de laboratorio, cirugías, ultrasonido, limpieza dental, hospitalización, trámites de exportación, farmacia veterinaria, peluquería canina y felina, así como servicio de ambulancia y atención a domicilio.

“No deje pasar esta oportunidad; cada año recibimos más de 120 mascotas. Nuestro objetivo es consentirlas y mantenerlas sanas. Para más información, pueden llamar al 8980-9005 o visitar el Consultorio Veterinario Doctor Mendoza, de los semáforos del Ministerio del Interior, 30 metros al lago”, agregó el doctor Mendoza.