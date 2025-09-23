Jóvenes celebrarán en Nicaragua la cultura asiática en el «Stay once fest 2025»

La cultura asiática, en constante auge en Nicaragua, tendrá su propia celebración este domingo 28 de septiembre con la «Tardeada Asiática – Edición Stay Once Fest 2025».

El evento, dirigido a jóvenes apasionados por esta tendencia, se llevará a cabo en el Parque y Centro Cultural “Tino López Guerra”, de Managua, a partir de las 2:00 de la tarde.

El festival, impulsado por la Red de Jóvenes Comunicadores, busca crear un espacio de encuentro, diversión y expresión para quienes disfrutan de la música, el arte, la moda y otras manifestaciones culturales de Asia.

Los asistentes podrán participar en diversas actividades culturales y dinámicas, sumergiéndose en un ambiente vibrante, lleno de color y creatividad.

La tarde promete ser una experiencia que unirá a la comunidad juvenil en torno a la diversidad cultural y la pasión por las expresiones asiáticas.