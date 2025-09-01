All Star Nic enciende el escenario de Tu Nueva Radio Ya celebrando sus 5 años de ritmo, pasión y estrellas

La Compañía de danza y marcha All Star Nic está lista para deslumbrar al público en su esperado espectáculo de aniversario, celebrando cinco años de talento, esfuerzo y pura pasión artística.

Aniversario All Star Nic: Espectáculo Imperdible

El evento se llevará a cabo el 21 de septiembre a las 5 de la tarde en la Sala Pilar Aguirre, y promete ser una explosión de energía, color y diversidad musical.

Bajo la dirección del profesor Marcos Bonilla, Director de All Star Nic, el elenco ha preparado un repertorio de 90 minutos que reúne más de 20 piezas musicales de géneros como urbano, tropical, garífuna y más.

Cada coreografía está diseñada para hacer vibrar al público y rendir homenaje al arte que los ha unido durante media década, expresó Bonilla quien tiene una trayectoria de más de 20 en el mundo de la danza.

Como invitados especiales, el espectáculo contará con la presencia de Tambores de Luna Llena, la talentosa Esmeralda Aguirre y el carismático Heriberto Brenes, quienes aportarán su magia al escenario en una noche inolvidable.

Los boletos ya están disponibles en el Teatro Nacional Rubén Darío, y también pueden adquirirse llamando al 8463-2039. ¡No te pierdas esta celebración donde las estrellas bailan y el corazón late al ritmo de All Star Nic!

Los detalles fueron brindados durante la presentación que ofrecieron en Tu Nueva Radio Ya, como parte de la bienvenido al mes de septiembre “Todos San Jacinto”.



