En su primer día de trabajo motociclista muere impactado por bus en Managua

A causa de un trauma craneal severo falleció el motociclista Ezequiel Josué Salas Salas, de 30 años, al ser impactado por un bus la mañana de este lunes.

Ezequiel Josué Salas Salas, de 30 años

La fatalidad ocurrió de los semáforos de la Cancillería, media cuadra al sur, frente a la parada de buses, en la Avenida de Bolívar a Chávez, en Managua.

Ezequiel Salas circulaba en su preferencia de norte a sur en su moto marca Génesis, modelo CR3 200, placa M 266-180, cuando el bus le invadió el carril, lo impactó y lo arrastró varios metros.

Accidente fatal frente a Cancillería

El bus color blanco que cubre la ruta 109, era manejado por el señor Carlos Anselmo Gadea Ortiz, de 70 años.

Carlos Anselmo Gadea Ortiz, de 70 años

Ezequiel Salas habitaba cerca de la planta eléctrica en el barrio Carlos Núñez, Distrito Dos de Managua.

El cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia correspondiente y luego será entregado a su familia para sus honras fúnebres.

La señora Rosa López dijo que su yerno Ezequiel Salas empezaría a laborar este lunes en una empresa, luego de haber pasado algunos meses sin empleo.

Era casado con la joven Iveth de los Ángeles Herrera López y dejó en la orfandad a una niña de seis años.