Serena Williams genera polémica al promover fármacos para adelgazar

La extenista Serena Williams se encuentra en el centro de una controversia internacional tras convertirse en la imagen de la compañía de telemedicina Ro, promoviendo el uso de medicamentos como Ozempic para la pérdida de peso.

Williams reveló que, después de su segundo embarazo, recurrió a este tratamiento para bajar 14 kilos, ya que el ejercicio y la dieta no le daban los resultados que esperaba.

Su objetivo, según la campaña, es «desestigmatizar» el consumo de estos fármacos.

La noticia ha generado una ola de críticas en redes sociales y entre especialistas de la salud.

Muchos cuestionan que una atleta que por años fue un símbolo de empoderamiento femenino y diversidad corporal ahora promueva un medicamento con fines estéticos.

Para sus detractores, el mensaje contradice el legado de Williams, pues parece sugerir que la delgadez es la meta final, incluso para una mujer cuya carrera se construyó sobre la fuerza de su cuerpo.

Otros puntos de debate incluyen la forma en que se presenta la campaña, con una estética glamorosa que, según los críticos, minimiza los riesgos de un medicamento que requiere estricta supervisión médica.

También se ha señalado el impacto cultural en las mujeres, ya que la campaña podría reforzar la presión social para recuperar la figura rápidamente después del embarazo.

La actriz Jameela Jamil fue una de las críticas más duras, advirtiendo sobre los riesgos de los fármacos GLP-1 y acusando a Williams de trivializar los efectos secundarios.

A pesar de la polémica, la tenista también ha recibido apoyo de quienes valoran su honestidad al visibilizar un tema que ya forma parte de la conversación social, argumentando que su testimonio podría ayudar a normalizar la discusión sobre la obesidad y el acceso a tratamientos médicos.