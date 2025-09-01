Se especula sobre fin del romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole tras borrar fotos en redes sociales

El supuesto romance entre el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole podría haber llegado a su fin.

El supuesto romance entre el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole podría haber llegado a su fin.

Los rumores de una ruptura se dispararon luego de que el jugador eliminara todas las fotos que tenía con la artista en su cuenta de Instagram.

La decisión incluyó la imagen que había publicado para celebrar el cumpleaños de Nicki, apenas unos días después de haber confirmado la relación.

El pasado 1 de septiembre, Lamine Yamal borró el rastro de la cantante y cambió su foto de perfil.

La única pista que dejó fue el mensaje «God bless me» en su biografía, lo que sus seguidores interpretaron como una señal de que algo había terminado.

La relación se había hecho pública hace poco, cuando Yamal compartió la foto del cumpleaños de Nicki, confirmando así los rumores que habían circulado durante semanas.

La pareja, que tenía una diferencia de edad de siete años (él de 18, ella de 25), llamó la atención por la unión de dos mundos: el fútbol y la música urbana.

Hasta el momento, ni el futbolista ni la cantante han hecho declaraciones oficiales, manteniendo el silencio en medio de la especulación de sus fans y los medios de comunicación.