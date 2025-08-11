type here...
Farándula

Maluma detiene concierto para pedir a fan que no lleve a su bebé sin protección auditiva

Por Stephanie Santana
Durante su presentación en Ciudad de México, como parte de la gira “+ Pretty + Dirty World Tour”, Maluma sorprendió al público al detener su show para dirigirse a una fan que llevaba en brazos a un bebé de aproximadamente un año, sin protección para los oídos.

El cantante colombiano preguntó a la mujer si consideraba adecuado llevar a un menor a un evento con un volumen de sonido tan alto, advirtiendo que podía ser perjudicial para su audición.

También señaló que el pequeño no comprendía lo que estaba ocurriendo y pidió que no lo expusieran a situaciones así.

“Para la próxima, protéjale los oídos…sea un poco más consciente”, expresó Maluma, recibiendo aplausos del público presente. Además, comentó que como padre, él no llevaría a su hija París a un concierto con ese nivel de sonido.

La escena, grabada por asistentes y compartida en redes sociales, rápidamente se volvió viral, generando opiniones divididas: mientras algunos aplaudieron su preocupación, otros consideraron que fue un llamado de atención demasiado directo hacia una seguidora.

