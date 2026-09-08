Grupo LiberArte comparte su experiencia tras participar en Festival Internacional de Música Juvenil en China

Integrantes del Grupo LiberArte, entre ellos Eduardo Martínez, Isis Hernández, Carlos Baltodano y Alexa Torrente, visitaron Tu Nueva Radio Ya para compartir con la audiencia sus experiencias durante la reciente gira realizada por China.

Durante su recorrido, la delegación nicaragüense estuvo en Chengdu y Beijing (Pekín), donde participaron en diferentes actividades culturales y tuvieron la oportunidad de conocer parte de la riqueza histórica y cultural del país asiático.

Los artistas participaron en el Festival Internacional de Música Juvenil de Ciudades Hermanas de Chengdu, un encuentro que reunió a delegaciones de artistas de 18 ciudades, quienes compartieron su talento y expresiones culturales.

Además, durante su estadía en China, los integrantes de LiberArte tuvieron la oportunidad de visitar la Gran Muralla China, una de las principales maravillas históricas y turísticas del país.

A su regreso, los artistas visitaron Tu Nueva Radio Ya, donde compartieron detalles de sus presentaciones, las experiencias vividas y la emoción de representar a Nicaragua en un importante encuentro cultural internacional.