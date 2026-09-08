Arcángel cerró por lo alto sus 20 años de carrera en Medellín ante más de 100.000 personas

El estadio Atanasio Girardot se convirtió en el epicentro mundial del reguetón y el trap con el cierre de la celebración de los 20 años de trayectoria artística de Arcángel. Durante dos noches inolvidables, el artista puertorriqueño reunió a una asistencia masiva que superó las 100.000 personas, consolidando uno de los encuentros musicales más importantes del género en la ciudad.

Con más de cuatro horas de espectáculo por jornada, «La Maravilla» ofreció un recorrido nostálgico por los grandes éxitos que marcaron a generaciones enteras. Los asistentes corearon a todo pulmón clásicos indiscutibles como Pa Que la Pases Bien, Por Amar a Ciegas y Chica Virtual, recordando por qué el artista se mantiene como una de las figuras más respetadas de la industria.

El evento destacó además por una constelación de invitados especiales que acompañaron al cantante en tarima. Figuras de la talla de Feid, Yaga y Mackie, Alexis y Fido, Ñejo, Bryan Myers, J Quiles, Dj Luían y Ryan Castro se sumaron a la fiesta para interpretar los temas que han definido la historia del movimiento urbano.

Uno de los momentos más aplaudidos de las dos fechas ocurrió cuando Ryan Castro le entregó a Arcángel un tradicional poncho y un carriel artesanal hecho en Jericó, Antioquia, como muestra del afecto de la cultura paisa. Asimismo, el artista vivió un momento muy emotivo al compartir el escenario junto a su hijo Austin durante la primera jornada.

Al agradecer la respuesta del público, que agotó la boletería en tiempo récord, Arcángel aseguró que Medellín es una de sus ciudades favoritas en el mundo y que llenar el Atanasio Girardot representa la materialización de un sueño tras dos décadas de música ininterrumpida.