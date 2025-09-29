Jennifer López afirma que separarse de Ben Affleck fue “lo mejor que le ha pasado”

Jennifer López ha manifestado que su divorcio de Ben Affleck, consumado el pasado enero tras dos años de matrimonio, ha sido para ella una experiencia transformadora. ￼

En una sincera entrevista concedida al programa CBS News Sunday Morning, la cantante y actriz de 56 años dijo que la ruptura fue “lo mejor que me ha pasado en la vida”, ya que le permitió crecer emocionalmente y descubrir facetas de sí misma que necesitaban atención. ￼

JLo explicó que este proceso le dio mayor autoconciencia y la ayudó a reconocerse como alguien diferente a quien era hace un año y medio atrás. No se trata de haber cambiado radicalmente, sino de haber crecido “de una manera que necesitaba crecer”. ￼

Aunque reconocer el dolor y la dificultad ha sido parte del camino —especialmente al conjugar la vida personal con la profesional y al trabajar en su película Kiss of the Spider Woman, de la que Affleck fue productor ejecutivo— López enfatiza que el dolor no la destruyó, sino que la impulsó hacia una versión más auténtica de sí misma. ￼

Actualmente, la artista asegura que está en un momento de paz, preferiblemente sin presiones sentimentales, disfrutando de su vida personal, de su carrera, y sintiéndose más libre y mejor consigo misma.