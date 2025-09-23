J Balvin estrena video musical creado completamente con inteligencia artificial

El artista colombiano J Balvin, figura clave del género urbano, sorprendió a sus seguidores con su más reciente lanzamiento: un video musical creado en su totalidad con inteligencia artificial (IA).

Este innovador proyecto acompaña su nuevo sencillo y destaca por su estética futurista y el uso de tecnología de vanguardia.

El video combina animaciones hiperrealistas, escenarios surrealistas y una representación artística que desafía lo convencional.

En el video, J Balvin aparece transformado en múltiples versiones digitales, en una fusión de elementos culturales, tecnológicos y psicodélicos que reflejan su estilo único.

En sus redes sociales, el artista comentó que la IA le ha permitido «explorar mundos que antes solo existían en mi imaginación», lo que le ha brindado nuevas formas de expresarse y conectar con su público. El video ya acumula millones de reproducciones.

Este proyecto marca un hito en la carrera de J Balvin, conocido por su integración de moda, arte y tecnología en su música.

Además, el lanzamiento ha abierto un amplio debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la industria creativa, generando tanto entusiasmo como discusión entre fans, artistas y expertos.