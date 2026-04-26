Sin Bandera enamora a Nicaragua con concierto lleno de nostalgia en Polideportivo Alexis Argüello

El dúo Sin Bandera ofreció un emotivo concierto la noche de este sábado en el Polideportivo Alexis Argüello, reuniendo a más de 7 mil personas que corearon cada una de sus canciones en un ambiente cargado de recuerdos y romanticismo.

La velada inició con la presentación de Camerata Bach, quienes sorprendieron al público con interpretaciones instrumentales de temas de Yandel, Selena Quintanilla y Luis Miguel, además de la canción “Sinceridad” de Rafael Gastón Pérez.

A las 9:50 de la noche, Leonel García y Noel Schajris salieron al escenario. Leonel lució un conjunto color negro, mientras que Noel vistió una camisola con pantalón verde, ambos desde el primer momento conectaron con el público al interpretar “De viaje” y “Tócame”, desatando la euforia de los asistentes.

Durante más de dos horas de concierto, el dúo hizo un recorrido por sus más grandes éxitos como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Mientes tan bien”, “Que lloro”, “Y llegaste tú” y “Sirena”. Cada interpretación fue acompañada por talentosos instrumentistas que aportaron una atmósfera íntima y elegante, elevando la experiencia musical.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando el público iluminó el recinto con las luces de sus celulares, creando una escena mágica mientras el dúo interpretaba sus baladas más icónicas. Las voces de miles de fans se unieron en un solo coro.

Entre el público se encontraban asistentes provenientes de distintos departamentos de Matagalpa, Estelí, Boaco y Managua, muchos viajaron largas distancias para vivir esta experiencia y cantar a todo pulmón las canciones que han marcado momentos muy importantes en sus vidas, desde historias de amor hasta despedidas.

Los artistas también aprovecharon para agradecer a Nicaragua por el cariño brindado a lo largo de los años, destacando además la gastronomía del país, que calificaron como “deliciosa”.

Sin Bandera es un reconocido dúo de pop latino conformado por Leonel García y Noel Schajris. Surgieron a inicios de los años 2000 y rápidamente alcanzaron fama internacional gracias a sus baladas románticas que han marcado a varias generaciones. A lo largo de su carrera han logrado consolidarse como uno de los duetos más exitosos del género.

El concierto cerró entre aplausos, ovaciones de pie y la promesa de volver, dejando claro que Sin Bandera sigue siendo uno de los dúos más queridos de la música romántica en Latinoamérica.