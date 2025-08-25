El futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole confirmaron su relación

La pareja, que venía siendo noticia desde hace semanas por su cercanía, decidió dar el paso y hacerlo oficial durante el cumpleaños número 25 de la artista.

En la imagen compartida por Yamal, ambos aparecen sonrientes en medio de una celebración decorada con globos, pétalos de rosa y una gran torta, mientras el jugador rodea cariñosamente la cintura de la cantante.

Nicki, por su parte, replicó el gesto en sus propias redes, sumando emojis de corazones que terminaron de despejar las dudas sobre el vínculo.

La historia de este romance había comenzado a circular desde la fiesta de los 18 años del jugador, donde varios testigos aseguraron haber notado la química entre ambos.

Más tarde, fueron vistos en una discoteca de Barcelona y, semanas después, en escapadas románticas que despertaron aún más comentarios.

Incluso, Nicki asistió al Trofeo Joan Gamper luciendo la camiseta blaugrana con el nombre de Lamine, gesto que ya se interpretaba como una señal de apoyo y cercanía.

El anuncio oficial llega en medio de un contexto de gran exposición para ambos.

Lamine Yamal, considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial, y Nicki Nicole, referente del trap y la música urbana latinoamericana, conforman una pareja que mezcla deporte y música, generando un enorme interés mediático.

Más allá de la diferencia de edad —él con 18 años recién cumplidos y ella con 25—, la pareja ha mostrado que su conexión trasciende las críticas.

Con este gesto público en redes sociales, Lamine y Nicki ponen fin a las especulaciones y dan inicio a una nueva etapa que sin dudas seguirá bajo la mirada internacional.