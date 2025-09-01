Cristian Castro anuncia boda religiosa en la basílica de Guadalupe

El cantante mexicano Cristian Castro anunció que se casará con su actual pareja, Mariela Sánchez, el próximo 2 de febrero.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo en la emblemática Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, uno de los recintos religiosos más importantes de América Latina.

Durante una entrevista Castro, con su habitual estilo excéntrico, confirmó que los preparativos para la boda ya están en marcha.

«Estamos afinando los detalles, lo tenemos que hacer acá en la de Guadalupe, En la Basílica», declaró con entusiasmo.

Esta será la cuarta boda para el intérprete de «Azul». A pesar de que su relación con Mariela Sánchez ha tenido altibajos, ambos han decidido formalizar su unión en un evento que promete ser muy mediático.

El cantante ha expresado sentirse agradecido por el apoyo de su madre, la reconocida actriz Verónica Castro.