Alejandra Guzmán revela diagnóstico de hipertensión y se mantiene en recuperación tras cirugía

La cantante mexicana Alejandra Guzmán, conocida como “La Reina del Rock”, ha confirmado que padece hipertensión arterial, un diagnóstico permanente que requerirá vigilancia médica continua. La revelación se produjo tras una reciente intervención quirúrgica por la que se vio obligada a posponer todos sus conciertos programados para 2025, los cuales han sido reprogramados para el año 2026.

Durante una entrevista en el programa Venga la alegría, Guzmán indicó que su recuperación avanza favorablemente y describió brevemente el procedimiento quirúrgico: “Me quitaron líquido sinovial y muchas cositas”, una intervención relacionada con las articulaciones ￼ ￼. En ese mismo espacio, confirmó con firmeza: “Soy hipertensa”, señalando que enfrentará esta condición de manera responsable ￼ ￼.

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que, aunque no tiene cura, puede controlarse con tratamientos médicos y ajustes en el estilo de vida. De no tratarse adecuadamente, puede poner en riesgo la salud cardiovascular, renal y cerebral ￼ ￼.

Este diagnóstico marcó un punto decisivo en la carrera inmediata de la artista: sus presentaciones “Brilla Tour” fueron canceladas temporalmente y sus seguidores deben esperar hasta 2026 para verla nuevamente en el escenario ￼ ￼. Guzmán y su equipo han invitado a quienes ya tienen boletos a esperar las nuevas fechas o solicitar reembolso conforme a su preferencia ￼ ￼.

En medio de la recuperación, Alejandra Guzmán demostró su habitual fortaleza y transparencia frente a los medios y su público. Esta nueva etapa de su vida la obliga a priorizar el cuidado de su salud mientras mantiene viva su promesa de regresar con la energía y el nivel artístico que la caracterizan.