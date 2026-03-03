Producción de maní alcanza 3.6 millones de quintales en Nicaragua

El Ministerio Agropecuario (MAG) informó que en el año recién concluido y los primeros meses del presente año se cosecharon 3.6 millones de quintales de maní a nivel nacional, reflejando un desempeño positivo en este rubro agrícola.

Según el reporte oficial, esta producción garantiza el abastecimiento de la industria nacional, asegurando materia prima para el procesamiento y comercialización interna del producto.

Asimismo, el volumen cosechado permite cumplir con los compromisos de exportación, consolidando al maní como uno de los cultivos estratégicos para la economía y el comercio exterior del país.

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