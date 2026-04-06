Ferias generaron ventas por más de 3 millones de córdobas

Alrededor de 3.1 millones de córdobas generaron las 121 Ferias “Fe, Cultura y Tradición”, gracias a una oferta que destacó por su calidad, identidad y riqueza cultural, indicó el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos.

Colores y Sabores en Ferias Culturales Nicaragüenses

La nota de empresa indica que en esas ferias participaron mil 159 emprendedores, donde los sabores, el arte y la creatividad se unieron para impulsar nuevas oportunidades.

Las familias disfrutaron de lo mejor de la temporada de verano: dulces, postres y platillos tradicionales, además de una variada selección de productos como textiles, artesanías, bisutería, calzado, frutas, hortalizas, medicina natural y plantas ornamentales.

El Gobierno continúa fortaleciendo esos espacios, promoviendo el crecimiento económico y el bienestar de las familias, a través del impulso constante al emprendimiento. Si usted desea participar en las próximas ferias contáctese al Ministerio para la Promoción de Emprendimientos en sus redes sociales o visitar sus delegaciones a nivel nacional.

