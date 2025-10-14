Claro Nicaragua es reconocida como la mejor red móvil del país, según Ookla, destacando en velocidad, estabilidad y cobertura

Claro Nicaragua fue reconocida como la mejor red móvil del país, según el informe de Ookla® Speedtest Intelligence®, una de las plataformas más importantes a nivel mundial en análisis de conectividad.

La compañía recibió 3 prestigiosos premios: Red móvil mejor calificada, Mejor red móvil y Red móvil más rápida, consolidando su liderazgo en velocidad, cobertura y calidad de servicio.

Este reconocimiento destaca el desempeño superior de Claro en los principales indicadores de conectividad móvil, lo que garantiza una mejor experiencia para sus usuarios al navegar, descargar, ver contenido o comunicarse en cualquier parte del país.

El informe de Ookla también resalta la inversión continua de Claro en tecnología avanzada, infraestructura moderna y expansión de su red, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas mejoras permiten a la empresa responder a las crecientes necesidades de conectividad y apoyar la transformación digital de Nicaragua.

Gilda Tinoco, Gerente Regional de Relaciones Públicas de Claro, destacó que este logro refleja el compromiso de la empresa con el desarrollo del país, asegurando una red confiable, rápida y de alta calidad que acompaña a los nicaragüenses en su vida diaria.

Con estos resultados, Claro consolida su posición como el operador preferido en el país, acercando cada vez más la tecnología a los hogares, empresas y comunidades, y demostrando que, cuando se trata de conectividad, Nicaragua lo tiene Claro.