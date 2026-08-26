Tragedia en Pakistán: Al menos 15 recién nacidos mueren en voraz incendio en hospital de Islamabad

Al menos 15 recién nacidos murieron tras desatarse un voraz incendio en la sala de maternidad del hospital del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), ubicado en la capital, Islamabad.

El trágico incidente se originó a las 6:45 de la mañana (hora local) en el tercer piso del área de salud materno-infantil, provocando que los bebés fallecieran calcinados en la zona de incubadoras antes de que pudieran ser evacuados por los equipos de socorro.

Las primeras investigaciones de los servicios de emergencia apuntan a la explosión del compresor de un equipo de aire acondicionado como la causa desencadenante del fuego. El director ejecutivo del PIMS, Imran Sikandar, confirmó que se ha abierto una pesquisa oficial para esclarecer los hechos, mientras que la administración distrital precisó que un recién nacido y varios adultos lograron ser rescatados con vida y trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El suceso ha desatado una fuerte indignación entre las familias afectadas, quienes denunciaron públicamente la ausencia de personal sanitario en la sala de incubadoras al momento de declararse las llamas.

Tras el siniestro, la sala de maternidad fue precintada por las autoridades para la recolección de pruebas, mientras que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ordenó una investigación inmediata y exigió la aplicación de medidas estrictas contra quienes resulten responsables de la tragedia.