Trágico accidente en Ciudad Jardín: Investigan presunta muerte de una motociclista tras colisionar con bus de la Ruta 165
Un grave accidente de tránsito registrado del sector de los semáforos de Ciudad Jardín, una cuadra arriba, en Managua, dejó como saldo la presunta muerte de una motociclista luego de colisionar de manera violenta contra un autobús del transporte colectivo de la Ruta 165.
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