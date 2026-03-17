Madre fue a traer a Costa Rica a hija desparecida hace 5 meses en Managua

La nicaragüense Jeymi Jessel Acevedo Téllez, de 36 años, ya se encuentra de nuevo en su casa en Managua, tras haber sido localizada deambulando en Puntarenas, Costa Rica.

Jeymi Jessel Acevedo Téllez, de 36 años

Jeymi desapareció desde septiembre del año pasado tras salir de su casa en Villa Libertad, en Distrito VII de la capital.

La última vez que vieron a Jeymi fue el 22 de septiembre cuando la vieron bajar de un bus en León, diciendo que iba hacia Poneloya.

Personas que vieron una publicación sobre la desaparición de la joven, informaron a través de las redes sociales que había sido vista desorientada en Costa Rica, hasta donde llegó en circunstancias desconocidas.

Tras el reporte de que la habían visto y la publicación de unas fotos en donde aparece en malas condiciones de salud, su señora madre viajó a Puntarenas, Costa Rica, para traerla de regreso a Nicaragua.

Según su familia, Jeymi padece de trastorno delirante, lo que generó preocupación durante los meses en los que no se tuvo información sobre su paradero.

Jeymi Jessel regresa a casa desde Costa Rica



