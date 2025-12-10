Conoce las principales fechas del Ciclo Escolar 2026 en Nicaragua
PRINCIPALES FECHAS
CICLO ESCOLAR 2026
VAMOS CON DIOS
POR MUCHAS MÁS VICTORIAS
Salida de productos de la Merienda Escolar:
• Primera Distribución: Del 07 al 23 de Enero.
• Segunda Distribución: Del 17 de Abril al 06 de Mayo.
• Tercera Distribución: Del 31 de Julio al 19 de Agosto.
Aplicación de Exámenes de Reparación para Estudiantes que no aprobaron algunas Asignaturas en el 2025.
Fecha: Del 15 al 17 de Enero.
Jornadas Pedagógicas de Capacitación y Actualización de Maestras y Maestros, incrementando Conocimientos y programando Contenidos de Estudio:
• Primera Jornada: Del 19 al 23 de Enero.
• Segunda Jornada: Del 13 al 17 de Julio.
Primer día de clase del Ciclo Escolar 2026:
• Lunes, 26 de Enero: Para estudiantes de Educación Inicial, Especial, Primaria y Secundaria Regular y Escuelas Normales de Formación Superior.
• Sábado, 31 de Enero: Para Estudiantes de Primaria y Secundaria a Distancia en el Campo y Educación de Adultos.
Exámenes Evaluativos:
• I Corte Evaluativo: Del 09 al 18 de Abril.
• II Corte Evaluativo: Del 25 de Junio al 04 de Julio.
• III Corte Evaluativo: Del 22 de Septiembre al 03 de Octubre.
• IV Corte Evaluativo: Del 14 al 26 de Noviembre.
Receso Intersemestral del Ciclo Escolar 2026:
• Para Estudiantes: Del 06 al 20 Julio.
• Para Maestras y Maestros: Del 06 al 12 de Julio.
Inicio de Clases del II Semestre 2026:
• Martes, 21 de Julio: Para Estudiantes de Educación Inicial, Especial, Primaria y Secundaria Regular y Escuelas Normales.
• Sábado, 25 de Julio: Para Estudiantes de Primaria y Secundaria a Distancia en el Campo y Educación de Adultos.
Desfiles Estudiantiles en Saludo a las Fiestas Patrias:
• Desfiles Sabatinos: 15, 22 y 29 de Agosto; 5 y 12 de Septiembre.
• Desfile Nacional: Define Presidencia.
Encuentros Pedagógicos de Maestras y Maestros, realizando Evaluación de Aprendizajes y Programación de Contenidos de Estudio.
Fecha: Último Viernes de cada Mes, de Enero a Noviembre.
Ultimo día de Clase del Ciclo Escolar 2026: 26 de Noviembre.
Promociones de Estudiantes en Educación Inicial, Sexto y Undécimo Grado: Del 02 al 06 de Diciembre.