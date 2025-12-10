Conoce las principales fechas del Ciclo Escolar 2026 en Nicaragua

PRINCIPALES FECHAS

CICLO ESCOLAR 2026

VAMOS CON DIOS

POR MUCHAS MÁS VICTORIAS

Salida de productos de la Merienda Escolar:

• Primera Distribución: Del 07 al 23 de Enero.

• Segunda Distribución: Del 17 de Abril al 06 de Mayo.

• Tercera Distribución: Del 31 de Julio al 19 de Agosto.

Aplicación de Exámenes de Reparación para Estudiantes que no aprobaron algunas Asignaturas en el 2025.

Fecha: Del 15 al 17 de Enero.

Jornadas Pedagógicas de Capacitación y Actualización de Maestras y Maestros, incrementando Conocimientos y programando Contenidos de Estudio:

• Primera Jornada: Del 19 al 23 de Enero.

• Segunda Jornada: Del 13 al 17 de Julio.

Primer día de clase del Ciclo Escolar 2026:

• Lunes, 26 de Enero: Para estudiantes de Educación Inicial, Especial, Primaria y Secundaria Regular y Escuelas Normales de Formación Superior.

• Sábado, 31 de Enero: Para Estudiantes de Primaria y Secundaria a Distancia en el Campo y Educación de Adultos.

Exámenes Evaluativos:

• I Corte Evaluativo: Del 09 al 18 de Abril.

• II Corte Evaluativo: Del 25 de Junio al 04 de Julio.

• III Corte Evaluativo: Del 22 de Septiembre al 03 de Octubre.

• IV Corte Evaluativo: Del 14 al 26 de Noviembre.

Receso Intersemestral del Ciclo Escolar 2026:

• Para Estudiantes: Del 06 al 20 Julio.

• Para Maestras y Maestros: Del 06 al 12 de Julio.

Inicio de Clases del II Semestre 2026:

• Martes, 21 de Julio: Para Estudiantes de Educación Inicial, Especial, Primaria y Secundaria Regular y Escuelas Normales.

• Sábado, 25 de Julio: Para Estudiantes de Primaria y Secundaria a Distancia en el Campo y Educación de Adultos.

Desfiles Estudiantiles en Saludo a las Fiestas Patrias:

• Desfiles Sabatinos: 15, 22 y 29 de Agosto; 5 y 12 de Septiembre.

• Desfile Nacional: Define Presidencia.

Encuentros Pedagógicos de Maestras y Maestros, realizando Evaluación de Aprendizajes y Programación de Contenidos de Estudio.

Fecha: Último Viernes de cada Mes, de Enero a Noviembre.

Ultimo día de Clase del Ciclo Escolar 2026: 26 de Noviembre.

Promociones de Estudiantes en Educación Inicial, Sexto y Undécimo Grado: Del 02 al 06 de Diciembre.