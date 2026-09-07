Policía Nacional de Nicaragua intercambia experiencias de seguridad y tecnología en China

Una delegación de alto nivel de la Policía Nacional de Nicaragua, encabezada por el primer comisionado general Francisco Javier Díaz Madriz, participa en el Foro Global de Seguridad Pública de China, que se realiza en la ciudad de Lianyungang.

Francisco Díaz encabeza delegación nicaragüense en foro de seguridad en China

El encuentro internacional se desarrollará los días 8 y 9 de septiembre y reúne a delegaciones de más de 120 países, con el objetivo de intercambiar experiencias y debatir sobre seguridad pública, tecnologías aplicadas y mecanismos de cooperación internacional.

La participación nicaragüense se realiza por invitación del Ministerio de Seguridad Pública de China.

Durante las jornadas, las delegaciones abordarán temas relacionados con seguridad pública, uso de nuevas tecnologías y rutas de cooperación global, de acuerdo con la nota oficial.

El foro busca servir como espacio de intercambio entre autoridades policiales y de seguridad de distintos países, en momentos en que la cooperación internacional y la incorporación de herramientas tecnológicas tienen un peso creciente en las estrategias de seguridad.

Francisco Díaz encabeza delegación nicaragüense

La delegación de Nicaragua está integrada por el primer comisionado general Francisco Javier Díaz Madriz, director general de la Policía Nacional.

También participan el comisionado general Denis Germán López Sanarrusia, CoJefatura de la Dirección de Seguridad Pública, y la comisionada general Sonia del Carmen Leal Olivas, CoJefatura de la Delegación Departamental de Rivas.

La participación forma parte de los intercambios de cooperación entre Nicaragua y China en áreas vinculadas con seguridad y fortalecimiento institucional.