Ousmane Dembelé y Lamine Yamal amplios favoritos para ganar el Balón de Oro

Este lunes a la una de la tarde, hora de Nicaragua, será la entrega número 69 del balón de Oro al mejor futbolista del mundo en la pasada temporada.

Balón de Oro 2024: favoritos, gala y detalles en París

El acto de entrega será en el teatro de Chàtelet, de París, Francia, donde asisten los jugadores nominados al premio, sus compañeros de equipos y familiares.

El candidato número uno para ganar el balón de oro es Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, el francés tuvo la mejor temporada de su carrera, ganó la Champions League, la Ligue 1 de Francia, La Copa de Francia y Supercopa de Europa, además anotó 35 goles y 16 asistencias.

Otro candidato fuerte es Lamine Yamal, de apenas 18 años y jugador del Barcelona, la temporada pasada anotó 21 goles y dio 22 asistencias, fue clave para su equipo que ganó la Liga Española, Copa del Rey y la Supercopa de España.

Sobra Yamal se ha informado que mañana estará en la Gala acompañado por 20 familiares, además si gana el balón de oro tendrá una fiesta privada, reportaron medios españoles.

Otros nombres que figuran entre los 30 nominados incluyen a Raphinha, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Cole Palmer, Mohamed Salah, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

El máximo ganador del Balón de Oro en la historia es Lionel Messi, con un total de 8 trofeos obtenidos en los años