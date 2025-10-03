Lamine Yamal nuevamente lesionado y fuera del Barcelona

El Fútbol Club Barcelona confirmó este viernes que Lamine Yamal, la joya de 18 año, sufrió una recaída en su lesión en el pubis y estará fuera de las canchas entre dos y tres semanas.

Yamal ya había sufrido molestias en septiembre, lo que le obligó a perderse varios partidos, tras reaparecer ante la Real Sociedad y disputar los 90 minutos frente al PSG en Champions, el dolor regresó con fuerza.

El club azulgrana decidió apartarlo de la convocatoria para el duelo de este fin de semana ante el Sevilla y confirmó que tampoco podrá estar con la selección española en la próxima fecha FIFA.

Se espera que Lamine Yamal pueda recuperarse de la lesión y llegue a tiempo para el Clásico ante el Real Madrid, programado para el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.