Lamine Yamal gana por segunda vez el premio al mejor jugador menor de 21 años en la Gala del Balón de Oro

Lamine Yamal, joven estrella del Barcelona y de la selección española, fue el ganador del Trofeo Kopa 2025, que reconoce al mejor futbolista menor de 21 años del mundo.

Con 18 años, Yamal se convirtió en el primer jugador español en ganar dos veces este prestigioso premio, superando a talentos como Endrick y Arda Güler, ambos del Real Madrid.

«Agradezco al Barcelona a la selección este premio sin ellos no sería posible, fue un año increíble en todos los sentidos» expresó Yamal emocionado por recibir el premio.

Lamine Yamal, la temporada pasada anotó 21 goles y dio 22 asistencias, fue clave para su equipo que ganó la Liga Española, Copa del Rey y la Supercopa de España.

También la futbolista del Barcelona Vicky López se llevó el premio Kopa como la mejor jugadora del mundo menor de 21 años.

También en la misma gala se dio a conocer que el mejor entrenador del mundo la temporada pasada fue Luis Enrique, del París Saint Germain, que ganó la Uefa Champions League, La liga y Copa de Francia.

El trofeo de mejor portero del año pasado fue el italiano Gianluigi Donnarumma, es la segunda vez que recibe este galardón.