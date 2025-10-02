Lamine Yamal, el joven más valioso del fútbol mundial

Según datos actualizados de Transfermarkt, el jugador joven más valioso del mundo es el español Lamine Yamal, con un valor de mercado de 200 millones de euros.

A sus 17 años, el extremo del FC Barcelona ya ha disputado más de 100 partidos con el primer equipo y es considerado una figura clave tanto en su club como en la selección española.

En la lista de jugadores valiosos le sigue el francés Désiré Doué, mediocampista del PSG, con un valor de 90 millones de euros, el defensor Pau Cubarsí, también del Barcelona, ocupa el tercer lugar con 80 millones de euros.

El portugués João Neves del Benfica y el brasileño Estêvão del Chelsea completan el top 5, ambos con una valoración de 80 y 60 millones de euros, respectivamente.