Felix Alvarado cae en Japón, y Nicaragua culmina sin campeones el 2025

El nicaragüense Félix “Gemelo” Alvarado no pudo conquistar el título mundial de las 112 libras de la Federación Internacional de Boxeo, al caer derrotado ante el japonés Masamichi Yabuki, en combate realizado esta madrugada en Japón.

Con este resultado, Alvarado sufrió la quinta derrota de su carrera profesional, que queda con 45 victorias, mientras que Yabuki elevó su récord a 19 triunfos y 4 reveses, con 19 victorias antes del límite, demostrando su contundente pegada.

La derrota del “Gemelo” Alvarado confirma que Nicaragua no tendrá campeón mundial de boxeo en este 2025, poniendo fin, por ahora, a las aspiraciones del país en el ámbito mundial.