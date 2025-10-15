El nicaragüense Félix Alvarado peleará por título mundial 112 libras ante el japonés Masamichi Yabuki

El boxeador nicaragüense Félix «Gemelo» Alvarado enfrentará por título mundial de las 112 libras de la Federación Internacional de Boxeo, al japonés Masamichi Yabuki. El combate será el 27 de diciembre en territorio japonés.

Felix Gemelo Alvarado

Masamichi es un boxeador que tiene récord de 18 victorias, 17 por nocauts 4 derrotas, venció a Ángel Ayala en marzo de este año para ganar la corona de las 112 libras.

Por su parte el boxeador nicaragüense Félix Alvarado, registra en su carrera 42 victorias, 35 nocauts y cuatro derrotas, actualmente busca su segundo título del mundo.