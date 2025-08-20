Nicaragua llega al universo de Call of Duty Black Ops 7

El universo de Call of Duty: Black Ops 7 se expande como nunca antes y trae una sorpresa que ha encendido a la comunidad gamer: Nicaragua será uno de los nuevos mapas jugables. La campaña se ambienta en el año 2035. La saga regresa este 14 de noviembre a PlayStation, Xbox y PC, con una propuesta que combina ciencia ficción, combates de vanguardia y realidades distorsionadas.

Los jugadores podrán sumergirse en una campaña diseñada para rejugarse una y otra vez. Se podrá jugar en solitario o en modo cooperativo de hasta cuatro personas. Entre los escenarios estarán Los Ángeles, Tokio y Avalon, junto al inesperado debut de Nicaragua. Este mapa se convierte en un territorio clave, con la presencia de personajes icónicos como David “Section” Mason, Mike Harper y el villano Raúl Menéndez..

El nuevo modo Endgame permitirá repetir misiones, mejorar armas y desbloquear habilidades futuristas como el Mega Jump, ganchos de movilidad y enjambres de drones. El multijugador incluirá 16 mapas 6v6 y batallas 20v20. Además, el modo Zombies regresa en su versión más épica, con vehículos y el mapa más extenso de toda la saga.

Para calentar motores, la beta abierta estará disponible del 2 al 8 de octubre. El acceso anticipado será para quienes reserven el juego o tengan Game Pass.