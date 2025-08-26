Gemini estrena un editor de fotos profesional: restaura fotos antiguas, fusiona las actuales y mucho más

La nueva actualización de Google DeepMind ofrece un editor gratuito e interactivo, capaz de personalizar fotos manteniendo los rasgos auténticos de los retratados

La edición de fotos entra en una nueva era con la llegada del editor de imágenes por inteligencia artificial de Gemini, el desarrollo más reciente de Google DeepMind. Disponible para todos los usuarios de Gemini, sin limitaciones por suscripción, el nuevo modelo, denominado Gemini 2.5 Flash Image, ofrece la capacidad de transformar imágenes con un nivel de personalización y coherencia sin precedentes.

La innovación permite editar retratos y fotografías respetando siempre la identidad visual del sujeto, conservando rasgos auténticos a través de cada versión generada.

Una de las limitaciones más frecuentes de la edición digital basada en IA ha sido la inconsistencia en el retrato del protagonista tras aplicar cambios. El editor de Gemini, ahora habilitado para todos, da respuesta a esa preocupación permitiendo que el rostro, las expresiones y las características del sujeto principal se mantengan reconocibles incluso al modificar escenarios, fondos o elementos de estilo.

Cómo funciona el editor de imágenes de Google



El editor implementa funciones avanzadas que facilitan desde cambios simples hasta modificaciones complejas. Gemini permite, por ejemplo, dar un cambio de look a una persona, fusionar dos fotografías para crear retratos conjuntos de personas y mascotas, o situar al usuario en un entorno diferente, ya sea una cancha de baloncesto, una época histórica o un lugar ficticio.

Los controles admiten instrucciones textuales precisas para conseguir el efecto deseado: desde “pinta las paredes de otro color” hasta “coloca a ambos en una escena de parque”.

La herramienta no solo transforma fotos de personas. Puede modificar objetos, habitaciones y diseños, añadiendo elementos, muebles y patrones nuevos con cada indicación enviada por un prompt, que entre más preciso sea, mas detallado será.

Incluso permite mezclar estilos de una imagen con los objetos de otra, como aplicar la textura de unos pétalos de flor a un vestido o trasladar el diseño de un papel tapiz a un accesorio.

Entre las novedades destaca la posibilidad de realizar múltiples ediciones sobre una misma imagen sin necesidad de reiniciar el proceso. El usuario puede solicitar cambios sucesivos y el sistema los aplicará en capas, preservando los resultados anteriores.

Esta característica expande las alternativas creativas, permitiendo iterar y perfeccionar el diseño final de acuerdo con los objetivos personales o profesionales de cada proyecto.