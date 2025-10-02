«Da mucho miedo»: ella es la nueva actriz creada con IA

Tilly Norwood, una actriz creada completamente con inteligencia artificial, ha causado gran expectativa en los cimientos de Hollywood.

Tilly, diseñada por la actriz y comediante holandesa Eline Van der Velden, no es simplemente una imagen animada: es un proyecto que busca abrirse paso en la industria del entretenimiento con la misma naturalidad que una intérprete de carne y hueso.

Sus redes sociales, cuidadosamente gestionadas, la presentan como una joven actriz que comparte fotos, reflexiones y hasta sketches cómicos generados íntegramente por IA, con el eslogan de ser una “chica común” con grandes aspiraciones. El detalle más polémico es que Tilly ya estaría en conversaciones con agencias de talento.

Van der Velden reveló en un panel en Suiza que su compañía, Particle6, tiene la intención de anunciar próximamente qué agencia representará a la actriz virtual, un movimiento que podría cambiar las reglas del juego en el negocio del entretenimiento.

“Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman”, afirmó la creadora, convencida de que la inteligencia artificial puede reducir costos de producción y ampliar el acceso creativo para quienes no cuentan con grandes presupuestos.

Hollywood no recibió con entusiasmo la noticia. El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) emitió un comunicado tajante: “Norwood no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático entrenado con el trabajo de innumerables artistas profesionales”.