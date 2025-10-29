Productores de Chontales y el IPSA avanzan en trazabilidad bovina y control sanitario

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), sostuvo un encuentro con más de 200 productores agropecuarios en la comunidad Cunawa del municipio de San Pedro de Lóvago en el departamento de Chontales.

IPSA impulsa trazabilidad y sanidad bovina en Chontales

En el encuentro se abordó sobre los avances del Programa Nacional de Trazabilidad Bovina que garantiza el comercio seguro a nivel nacional e internacional, situación actual y acciones sanitarias para prevenir, controlar y erradicar el Gusano Barrenador del Ganado.

Asimismo, entregaron reconocimientos a productores que cumplieron con en el proceso de Certificación de Fincas Libres de Tuberculosis y Brucelosis bovina en el municipio, programa de mayor importancia para la protección a la salud pública, la salud animal y el acceso a mercado de mejor valor.

