Llamas infernales devoran vivienda en la colonia Batahola Norte

Un voraz incendio registrado la noche de ayer miércoles arrasó en cuestión de minutos con la vivienda del señor José Alberto Miranda Orozco, de 60 años, ubicada en la colonia Batahola Norte, en Managua.

Incendio en Batahola Norte

Al momento del siniestro, en la vivienda se encontraba aparentemente dormido Álvaro Luis Calderón, quien fue sacado con vida por los vecinos.

Las intensas llamas se extendieron rápidamente por todo el inmueble, causando severos daños en la infraestructura y pérdidas materiales totales en los bienes que se encontraban dentro.

El señor José Alberto Miranda detalló a Tu Nueva Radio Ya que andaba realizando compras en un supermercado cuando lo llamaron por teléfono para avisarle que su casa se estaba quemando.

El afectado aseguró haber dejado apagados todos los equipos eléctricos antes de salir, por lo que las causas del siniestro aún son desconocidas.

Miembros de los Bomberos Unidos acudieron al lugar tras el llamado de los vecinos y lograron sofocar el fuego antes de que se propagara a las viviendas colindantes.

El Comisionado Mayor Francisco Reyes destacó que la pronta intervención bomberil, sumada a la colaboración de los pobladores organizados del sector, fue clave para controlar la emergencia y evitar mayores afectaciones en el vecindario.