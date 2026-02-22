Nicaragua felicita a Japón por su Día Nacional

El gobierno de Nicaragua, liderado por los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviaron hoy un mensaje al pueblo y gobierno de Japón por el Día Nacional de Japón y el natalacio del Emperador Naruhito.

A continuación, la misiva íntegra:

Managua, 22 de Febrero, 2026

Excelencia

Sanae Takaichi

Primera Ministra de Japón

Tokio

Hermana Primera Ministra,

En la honorable celebración del natalicio de Su Majestad, el Emperador Naruhito, este próximo 23 de Febrero y conmemorar el Día Nacional del Japón (Tennō Tanjōbi), transmitimos en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua y en nuestro Propio Nombre, nuestras más Sinceras y Cordiales Felicitaciones a Usted, su Gobierno y al Hermano Pueblo de Japón.

Esta significativa ocasión nos brinda la oportunidad de expresar, una vez más, nuestro profundo respeto y admiración por la milenaria cultura, las nobles tradiciones que caracterizan a la ilustre Nación del Japón.

Reafirmamos nuestra inquebrantable voluntad de seguir profundizando los históricos lazos de amistad, diálogo y cooperación que unen a nuestros Pueblos y Gobiernos.

Reciba, Estimada Primera Ministra, nuestros mejores Deseos de Paz, Prosperidad y Armonía para su Noble Pueblo, con el Cariño de las Familias Nicaragüenses para las Familias Japonesas.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo