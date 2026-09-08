Nicaragua saluda a Tayikistán por 35 años de Independencia
El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje al presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, con motivo del 35º Aniversario de la Independencia Nacional, que se conmemora este 9 de septiembre, y reafirmó su voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, solidaridad y cooperación entre ambos pueblos y gobiernos.
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
Unida Nicaragua Triunfa
Managua, 8 de Septiembre, 2026
Su Excelencia
Emomali Rahmon
Presidente de la
República de Tayikistán
Dusambé
Estimado Hermano Presidente:
En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, expresamos nuestras más cálidas felicitaciones a Usted, a su Gobierno y al Hermano Pueblo de la República de Tayikistán, al conmemorar, este próximo 9 de Septiembre, el 35º Aniversario de Independencia Nacional.
En esta significativa celebración, reiteramos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo los Lazos de Amistad, Solidaridad y Cooperación que unen a nuestros Pueblos y Gobiernos, reconociendo los importantes avances alcanzados por Tayikistán en favor de su Desarrollo, Prosperidad y Bienestar.
Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, reciba, Querido Hermano Presidente, nuestro Abrazo Fraterno, junto con nuestros mejores Deseos de Paz, Armonía, Progreso y Prosperidad para Usted y para el Hermano Pueblo Tayiko.
Daniel Ortega Saavedra
Rosario Murillo