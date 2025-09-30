Gobierno nicaragüense envía felicitaciones a Botsuana por el 59 aniversario de su Independencia

El Gobierno de Nicaragua, a través del Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, extendieron sus felicitaciones al Presidente de la República de Botsuana, Duma Gideon Boko, con motivo del 59 Aniversario de la Independencia de esa nación.

En el mensaje, Nicaragua transmite, en nombre de su Pueblo y Gobierno, sus mejores deseos a Botsuana al conmemorar esta fecha histórica mañana 30 de septiembre.

La nota finaliza con un saludo de respeto del Pueblo Nicaragüense hacia el Pueblo de Botsuana, reiterando la amistad desde la «Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre».

